Une Nuit sous la Pleine Lune – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3, 4 mars 2023, PARIS.

Une Nuit sous la Pleine Lune – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 14:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Chaque créneau d'exposition a une durée d'1 heure. Gratuit pour les moins de 7 ans Tarifs réduits: Jeune 12 à 25 ans – sur justificatifEtudiant – sur justificatifDemandeur d'emploi – sur justificatifCarte famille nombreuse — sur justificatifSenior +65 ans — sur justificatifAccompagnateur de personne en situation de handicap — sur justificatifGratuit : Enfant moins de 7 ans, personnes en situation de handicap, RSA -ASS – minimum vieillesse.Une nuit sous la pleine LUNE Reìalisation Franc?ois de RiberollesCOPRODUCTION LUCID REALITIES ET CAMERA LUCIDADepuis la nuit des temps, les destins de la Terre et de la Lune sont intimement lieìs. A la fois balancier de l'horloge biologique et repeÌre universel de toutes les civilisations, la Lune semble dicter son rythme aÌ toute forme de vie sur Terre. Celle qui change de visage toutes les nuits a inspireì l'homme dans sa connaissance de la nature et de lui-me?me, tout en stimulant son imaginaire.LUNE fait vivre une odysseìe magique qui suit la longue eìvolution de la vie sur Terre, ouÌ la reìaliteì se me?le parfois au mythe et aÌ l'imaginaire. AÌ la manieÌre d'un conte, le film deìroule les diffeìrents chapitres d'une histoire qui dure depuis plus de trois milliards d'anneìes. Une histoire qui interroge l'homme sur la place qu'il occupe dans cette vaste danse ceìleste. Une reìalisation de Franc?ois de Riberolles Depuis plus de quinze ans, Franc?ois de Riberolles eìcrit et reìalise des documentaires d'envergure aÌ travers le monde. Grand amoureux des reìgions polaires, il a participeì aÌ l'aventure de La Marche de l'Empereur et aÌ plusieurs grands documentaires animaliers autour des po?les. Ses reìalisations l'entrai?nent ensuite sur les sommets des volcans actifs du monde entier… Descendu des volcans il s'inteìresse aÌ la veìritable influence de la LUNE sur le monde avant de reìaliser une seìrie sur l'eìvolution du rapport de l'homme aÌ la nature en Californie. Auteur et reìalisateur de la mini-seìrie l'Extraordinaire Peìriple de Magellan, il raconte cette fois l'histoire du premier tour du monde. Les films de Franc?ois de Riberolles interrogent l'homme sur la place qu'il occupe dans notre monde.

PARC EXPO PAVILLON 5.3 PARIS 1, place de la Porte de Versailles Paris

