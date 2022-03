Une nuit pour Saint Aubin Eglise Saint Aubin Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Projection d’une vidéo de Kévin Leconte Apéritif dinatoire sur le parvis de l’église : Tenue vestimentaire : ” aux couleurs de la nuit ” Concert de musique sacrée du baryton cubain Raùl Gamez Illumination des vitraux de l’église toute la nuit **_Tous les bénéfices, les dons collectés iront intégralement à la restauration de l’église dont les travaux très urgents de la première tranche ( 700 000 euros ) débutent en fin d’année._**

Manifestation organisée par l'Association de Sauvegarde de l'église Saint Aubin

