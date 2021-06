Une nuit entre deux traicts… Musée des Marais Salants, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Batz-sur-Mer.

Une nuit entre deux traicts…

Musée des Marais Salants, le samedi 3 juillet à 19:00

19h et 21h – Durée : 1h A partir de 8 ans Réservation obligatoire au 02 40 23 82 79, jauge limitée et sous réserve de bonnes conditions météorologiques car animation se faisant en extérieur. Ici ni pancarte, ni slogan mais une déambulation chorégraphique joyeuse et inédite. Casque sur les oreilles, une bande sonore… Prêts à suivre attentivement les déplacements et actions à exécuter ? Une réelle invitation à faire un pas de côté, avec humour, pour porter un nouveau regard, plein de fantaisie sur son environnement. Concoctée spécialement pour le musée, l’Happy manif vous fera découvrir de la manière la plus irraisonnable possible en sillonnant les rues, l’histoire du sel et des gens du marais. Pensez à vous hydrater ! Accès libre aux espaces d’exposition du musée entre 19h et 23h

Réservation obligatoire (jauge limitée), visite se déroulant uniquement en extérieur (sous réserve des conditions météorologiques)

Happy Manif – Carte blanche au chorégraphe nantais David Rolland !

Musée des Marais Salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France Batz-sur-Mer Loire-Atlantique



2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00