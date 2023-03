Une nuit entière LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Une nuit entière

Un spectacle à la date du 2023-05-07 à 15:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

De Ana-Maria Bamberger

« En amour on guérit d'une illusion par une autre » Francis Bacon

Marie, actrice de succès, est au bord du gouffre. Son partenaire de vie et binôme artistique vient de la quitter. Elle croise Victor, un amour de jeunesse. Hasard ou signe du destin ? L'accomplissement de la femme ne passe-t-il que pas le couple ? Entre désillusion, illusion et réalité, comment la femme peut-elle trouver sa résurrection ?

Mise en scène : Codrina Pricopoaia

Avec : Geoffroy Vernin Codrina Pricopoaia Elhem Raw

LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS
15, RUE DU MAINE Paris

