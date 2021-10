Paris Petit Bain île de France, Paris Une Nuit en Enfer Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

Après une année sans notre halloween maison, c’est au tour des mort.e.s de faire la fête. C’est le prequel, on reboot la saga, episode zero, coproduction internationale, les anglais.es débarquent, bravant le brexit et le covid. Fever 103° sortiront d’un cimetierre brumeux digne de la Hammer, une voix fantomatique à la Boy Harsher vous bercera tandis que des sailles électroniques, expérimentales et dansantes à la fois vous amèneront vers les rites mortuaires de Scalping, veritable transe d’outretombe, techno instrumentale jouée comme du rock, ou l’inverse. iels font encore plus peur qu’Assoulineau, et si vous avez survécu à la première salve, peu de chance d’échapper aux tracks tranchantes de Mila Dietrich & Ghost Dance, venant prendre leur revanche sur les quais maudits du 13eme, avant qu’un voile brumeux n’enveloppe le vieux rafiot à jamais avant le petit matin. Si vous vous en sentez le courage, venez danser jusqu’au petit matin, déguisements recommandés, c’est meilleur moyen de survivre. Événements -> Soirée / Bal Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/events/833477853938348/ Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

