UNE NUIT EN ENFER #3 Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

UNE NUIT EN ENFER #3 Le Krakatoa, 19 mai 2022, Mérignac. UNE NUIT EN ENFER #3

Le Krakatoa, le jeudi 19 mai à 20:30

Une nuit en enfer #3 ou le souffle d’une nouvelle nuit ! Le retour de la puissance s’approche avec Molybaron, Psykup, Gorod, et Benighted le 19 Mai 2022 au Krakatoa pour une grande soirée Métal !

25€/27€

Molybaron + Psykup + Gorod + Benighted Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Krakatoa Adresse 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Le Krakatoa Mérignac Departement Gironde

Le Krakatoa Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

UNE NUIT EN ENFER #3 Le Krakatoa 2022-05-19 was last modified: by UNE NUIT EN ENFER #3 Le Krakatoa Le Krakatoa 19 mai 2022 Le Krakatoa Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde