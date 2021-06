Bordeaux à domicile Bordeaux Bordeaux, Gironde UNE NUIT DES VEILLEURS A RCF BORDEAUX à domicile Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

LE 27 JUIN A 9H00, dans le cadre de l'Auditorium de la Foi, sera diffusée la Nuit des Veilleurs. La grille des programmes n'est pas disponible mais un lien vous aidera à vous connecter.

**POUR SUIVRE LES CHANTS :** https://youtu.be/wjSRw-dLYxU
**POUR LA MUSIQUE:** https://youtu.be/r-hUC0z2VDE

_Confie à Dieu ta route_ https://youtu.be/1cYyQiTKGtI
_Dans toutes nos détresses_ https://youtu.be/JwtL6LAZkbc
_La ténèbre_ https://youtu.be/JdyAeuh51WM
_Fais paraître ton jour_ https://youtu.be/DVeiWYdEnWI
_Dans nos obscurités_ https://youtu.be/pfin1W0v7Ts
_Notre Père_ https://youtu.be/oHmOgNcdmCQ

à domicile Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T10:00:00

