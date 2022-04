Une nuit de radio Saint-Junien Saint-Junien, 22 avril 2022, Saint-JunienSaint-Junien.

AU PROGRAMME :

A 18h – Coupe rase en Limousin,

A 18h30 – Folie du Grand Paris : Pas de quartier pour le bois. En présence de la réalisatrice Claire GAUSSE,

A 20h Fiction radio en direct,

A 20h30 Mines d’uranium : Le Limousin face à son passé. En présence de la réalisatrice d’Inès LERAUD,

A 22h Fiction radio en direct,

A 22h30 ZRAD : Zone rurale à défendre !,

A 23h Bienvenue dans l’anthropocène : Des mondes à composer,

A 00h Fiction radio en direct,

A 00h30 Face à l’agro-alimentaire breton,

A 1h30 Les Soulèvements de la Terre,

A 2h Marseille ma belle,

A 3h Larzac et Gilets jaunes, même combat !,

A 4h Migrants et plateau de Millevaches,

A 4h30 Nucléaire et 5G : c’est beau le progrès !,

A 5h30 Et si la Commune c’était maintenant ?,

A 6h30 Petit-déjeuner,

En présence des réalisatrices : Claire Gausse ; Inès Léraud. Avec : La Compagnie ATLATL ; Le Collectifs l’Avantage du Doute ; Le Collectif Champ Libre.

EN PARTENARIAT AVEC LA MÉGISSERIE ET CHAMP LIBRE,LES POLYCULTEURS PRÉSENTENT : UNE NUIT DE RADIO.

12 heures de documentaires, fictions radiophoniques en direct, reportages, créations sonores et discussions sur la thématique des territoires en lutte.

