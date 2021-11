Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse UNE NUIT DE NOËL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pour son troisième concert de la saison 21/22, Le Consort Apollon vous invite à célébrer la période de Noël au travers de trois œuvres inspirées de ce temps de fête. Toujours dans l'enceinte de l'église Saint-Nicolas à Toulouse où l'ensemble est en résidence, vous pourrez ainsi entendre des pièces de Giuseppe Torelli, Arcangelo Corelli et Marc-Antoine Charpentier. (L'Eglise sera chauffée pour le public) Concert organisé par l'ensemble Le Consort Apollon (ensemble de musique ancienne basé à Toulouse).

