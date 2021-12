Montpellier Maison de la Poésie Jean Joubert Hérault, Montpellier Une nuit de lecture dans la bibliothèque avec le cours Florent Maison de la Poésie Jean Joubert Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Une nuit de lecture dans la bibliothèque avec le cours Florent Maison de la Poésie Jean Joubert, 22 janvier 2022, Montpellier. Une nuit de lecture dans la bibliothèque avec le cours Florent

Maison de la Poésie Jean Joubert, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30 films en ligne sur le blog, la page facebook et la chaîne YouTube de la Maison de la Poésie Jean Joubert

Les étudiants du cours Florent de Montpellier lisent un choix de textes puisés dans la bibliothèque de la Maison de la Poésie Jean Joubert, sur le thème Aimons toujours ! Aimons encore ! Maison de la Poésie Jean Joubert 78 avenue du Pirée 34064 Montpellier Montpellier Port Marianne Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Maison de la Poésie Jean Joubert Adresse 78 avenue du Pirée 34064 Montpellier Ville Montpellier lieuville Maison de la Poésie Jean Joubert Montpellier