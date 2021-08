Une nuit de la philosophie à l’UNESCO 2021 L’Unesco, espace événementiel, 17 septembre 2021, Paris.

Le vendredi 17 septembre 2021

de 19h à 7h

gratuit

Une expérience immersive philosophique et artistique dans les vastes espaces de l’UNESCO au coeur de Paris et de la nuit.

Le 17 septembre 2021, de 19h au petit matin, laissez-vous guider par plus de 50 philosophes et artistes et suivez des parcours inédits dans les espaces exceptionnels de l’UNESCO.

Entrée libre, avec présentation du pass sanitaire, dans la limite des places disponibles au 7 place de Fontenoy, 75007 Paris et au 125 avenue de Suffren, 75007 Paris. Métro Ségur (ligne 10), Cambronne (ligne 6), Ecole Militaire (ligne 8).

Streaming en ligne. Info : nightofphilosophy.com & philomag.com.

4e édition parisienne de la série d’événements Une nuit de la philosophie qui fête à cette occasion ses dix ans.

L'Unesco, espace événementiel 125 avenue de Suffren Paris 75007

Contact :Une nuit de la philosophie nofphilosophy@gmail.com

