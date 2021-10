Creil Musée Gallé-juillet Creil, Oise Une nuit de frissons chez les Gallé Musée Gallé-juillet Creil Catégories d’évènement: Creil

À l’occasion de la fête d’Halloween, le musée Gallé-Juillet vous propose une visite nocturne costumée surprenante et glaçante … La déambulation à la lanterne dans la maison vous réserve quelques surprises ! (à partir de 8 ans). Durée 30 minutes. Sur réservation à [musee@mairie-creil.fr](mailto:musee@mairie-creil.fr) ou au 03 44 29 51 50

Sur inscription

Venez découvrir la maison de la famille Gallé à la seule lueur des lanternes… Attention aux frissons

