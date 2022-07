une nuit de frissons chez les Gallé Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise Creil 2.5 Samedi 29 octobre– 19h et 20h

Pour halloween le musée vous propose une visite nocturne à la lanterne… La déambulation dans les salles de la maison vous réservera quelques surprises !

Familles (à partir de 12 ans), sur réservation

musee@mairie-creil.fr +33 3 44 29 51 50 https://museegallejuillet.fr/

Creil

