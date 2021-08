Une nuit de folie ordinaire d’après les Bacchantes Théâtre le Galpon, 16 octobre 2021, Petit-Lancy.

du samedi 16 octobre au dimanche 24 octobre à Théâtre le Galpon

Dionysos, nous te donons notre folie ordinaire de chaque jour … « J’ai vécu Une nuit de Folie Ordinaire dans la fascination. L’expérience nouvelle du mélange des mots, des corps, des chants, de la musique et du silence, de la lumière et du mouvement scénique, dans un équilibre organique, matriciel. Oui, un ensemble symbiotique des partenaires : l’esprit du créateur, la force et la vulnérabilité des acteurs, leur écoute mutuelle, leur amour tangible, leur mélange vivant avait cette nature originale, primordiale de nos grandes profondeurs troubles et vraies, de notre confusion, de notre profusion …» Témoignage d’une spectatrice lors d’une générale publique pendant l’année pandémique 2020. « La plus vieille et la plus violente émotion de l’humanité est la peur. Et la peur la plus vieille et la plus violente est celle de l’inconnu ». H.P. Lovecraft

CHF25 CHF22 CHF15 CHF10

Dionysos, nous te donons notre folie ordinaire de chaque jour

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy



