Une Nuit avec Laura Domenge (Tournée) LE PONANT, 10 février 2023, PACE.

NEVENTY (3-1114185) ET FOURCHETTE SUISSE PRODUCTION PRESENTE CE SPECTACLE Ouverture des portes 18.30Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. (“invite” c’est une expression, faut payer sa place bande de crevard.e.s) Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça elle attirera quelques galériens qui pensent qu’ils vont coucher avec elle pour seulement 20 balles et une fois qu’ils seront sur place ils réaliseront que… bah…non. Et du coup ils seront obligés d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune féministe écolo islamo gauchiste hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h… Elle se dit aussi qu’en employant l’écriture inclusive sur ce pitch elle fera fuir les gens qui veulent voter Zemmour et qui ne digèrent toujours pas le pronom iel. Et c’est pas plus mal…PMR: communication@neventy.com LAURA DOMENGE Une Nuit Avec Laura Domenge Laura Domenge EUR27.0 27.0 euros

LE PONANT PACE 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ille-et-Vilaine

NEVENTY (3-1114185) ET FOURCHETTE SUISSE PRODUCTION PRESENTE CE SPECTACLE

Ouverture des portes 18.30

PMR: communication@neventy.com

