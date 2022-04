Une nuit avec Laura Domenge@, 24 avril 2022, .

Une nuit avec Laura Domenge@

2022-04-24 17:00:00 – 2022-04-24

Béton Prod présente :

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça, elle attirera quelques galérien.ne.s qui pense qu’on peut coucher avec elle pour seulement 20 balles et qui, une fois sur place, réaliseront que… bah… non. Mais pour rentabiliser le déplacement ils/elles seront obligé.e.s d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune féministe écolo islamo gauchiste comme disent les boomers. Elle ne sait plus, elle n’a dormi que trois heures.

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça, elle attirera quelques galérien.ne.s qui pense qu’on peut coucher avec elle pour seulement 20 balles et qui, une fois sur place, réaliseront que… bah… non.

Béton Prod présente :

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça, elle attirera quelques galérien.ne.s qui pense qu’on peut coucher avec elle pour seulement 20 balles et qui, une fois sur place, réaliseront que… bah… non. Mais pour rentabiliser le déplacement ils/elles seront obligé.e.s d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune féministe écolo islamo gauchiste comme disent les boomers. Elle ne sait plus, elle n’a dormi que trois heures.

Bateau ivre

dernière mise à jour : 2022-04-07 par