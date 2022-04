Une nuit au musée Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Une nuit au musée Niort, 14 mai 2022, Niort. Une nuit au musée Niort

2022-05-14 – 2022-05-14

Niort Deux-Sèvres Niort EUR Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon s’associeront à la Nuit européenne des musées. Ils ouvriront gratuitement leurs portes à ceux qui viendront profiter de cette opération. Des animations sont au programme comme la restitution du travail mené avec des élèves de l’IME de Villaine, la visite de l’atelier de restauration de l’Agesci… Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon s’associeront à la Nuit européenne des musées. Ils ouvriront gratuitement leurs portes à ceux qui viendront profiter de cette opération. Des animations sont au programme comme la restitution du travail mené avec des élèves de l’IME de Villaine, la visite de l’atelier de restauration de l’Agesci… Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon s’associeront à la Nuit européenne des musées. Ils ouvriront gratuitement leurs portes à ceux qui viendront profiter de cette opération. Des animations sont au programme comme la restitution du travail mené avec des élèves de l’IME de Villaine, la visite de l’atelier de restauration de l’Agesci… Pixabay.com

Niort

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Ville Niort lieuville Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Une nuit au musée Niort 2022-05-14 was last modified: by Une nuit au musée Niort Niort 14 mai 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres