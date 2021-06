Avignon Musée d'art contemporain,collection lambert Avignon, Vaucluse « Une nuit au Musée » Musée d’art contemporain,collection lambert Avignon Catégories d’évènement: Avignon

La performance _Une nuit au Musée_ sera réalisée avec les enfants de **La micro-école Inspire** et l’artiste **Jimmy Boury**. * **_De 20h à 22h (créneau de réservation toutes les 30 min)_** * Réservation obligatoire par mail, [à l’adresse suivante]([dorineparma.collectionlambert@gmail.com](mailto:dorineparma.collectionlambert@gmail.com)) ! « Une nuit au Musée » Musée d’art contemporain,collection lambert Hôtel de Caumont 5, rue violette, Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’azur Avignon Vaucluse

