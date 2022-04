Une Nuit au Musée des Corbières Musée des corbières, 14 mai 2022 20:00, Sigean.

Découverte en libre accès des collections permanentes et de l’exposition temporaire

Découverte de la collection archéologique du Musée qui s’étale du Moustérien (- 50 000 ans) jusqu’au Haut Moyen Age, de l’exposition permanente sur l’Ancienne Frontière franco aragonaise, des objets ethnologiques (salins, pêche, viticulture, …) et de l’exposition temporaire “Au temps des bucs” qui évoque l’histoire de l’Apiculture dans le Narbonnais.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Créé en 1984 dans l’ancienne Maison de Martin, le Musée des Corbières présente des collections archéologiques (Age du Fer, période gallo-romaine, haut Moyen Age) sur 2 niveaux.

http://www.sigean.fr

Saturday 14 May, 20:00

Created in 1984 in Martin’s old(former) House, the Museum of Corbières presents archaeological collections (Iron Age, Gallo-Roman period, high Middle Ages) on 2 levels.

Descubrimiento de la colección arqueológica del Museo que se extiende desde el Mousteriano (- 50.000 años) hasta la Alta Edad Media, de la exposición permanente sobre la Antigua Frontera franco-aragonesa, de los objetos etnológicos (salinos, pesca, viticultura, …) y de la exposición temporal “En tiempos de los Bucs” que evoca la historia de la Apicultura en el Narbonnais.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 20:00

Place de la Libération, 11130, Sigean, Aude, Occitanie 11130 Sigean Occitanie