Musée des corbières, le samedi 14 mai à 20:00

Découverte de la collection archéologique du Musée qui s’étale du Moustérien (- 50 000 ans) jusqu’au Haut Moyen Age, de l’exposition permanente sur l’Ancienne Frontière franco aragonaise, des objets ethnologiques (salins, pêche, viticulture, …) et de l’exposition temporaire “Au temps des bucs” qui évoque l’histoire de l’Apiculture dans le Narbonnais. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Découverte en libre accès des collections permanentes et de l’exposition temporaire Musée des corbières Place de la Libération, 11130, Sigean, Aude, Occitanie Sigean Aude

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

