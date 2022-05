UNE NUIT AU MUSÉE DE LA PRINCERIE !

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-15 A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Musée de la Princerie ouvre gratuitement ses portes le samedi 14 mai, de 20h à minuit. Les visiteurs seront invités à parcourir les collections au cours d’une nuit exceptionnelle ponctuée de plusieurs animations.

La soirée sera festive grâce à la musique entrainante du « Labo Folk », qui proposera un répertoire varié et plusieurs jeux musicaux. Le public pourra également découvrir les productions réalisées lors de l’atelier « A l’affiche ! » encadré par l’artiste Catherine Bachelez alors que la cour et le jardin du musée seront sublimés par les jeux de lumière de la compagnie « La Planteuse de chap ». La Nuit des musées marquera aussi le début de l’exposition « Aux origines du musée de la Princerie : la Société philomathique de Verdun (1822-2022) ». Cette exposition célèbre le bicentenaire de la création de cette société savante, fondée le 1er août 1822. Elle permet également de découvrir l’histoire, riche et mouvementée, des collections progressivement constituées et successivement présentées dans différents bâtiments verdunois jusqu’à leur installation pérenne au sein de l’hôtel de la Princerie depuis 1932.

