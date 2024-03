Une nuit au musée de la BnF | Richelieu Bibliothèque nationale de France | site Richelieu Paris, samedi 18 mai 2024.

Une nuit au musée de la BnF | Richelieu Le temps de la Nuit européenne des musées, la BnF ouvre gratuitement les portes de son nouveau musée situé au sein de son site historique dans le IIe arrondissement de Paris. L’occasion de parcourir … Samedi 18 mai, 18h30 Bibliothèque nationale de France | site Richelieu Entrée libre dans la limite des places disponibles à partir de 18h30 – dernière entrée : 23h

Le temps de la Nuit européenne des musées, la BnF ouvre gratuitement les portes de son nouveau musée situé au sein de son site historique dans le IIe arrondissement de Paris. L’occasion de parcourir des espaces architecturaux classés, d’admirer des trésors patrimoniaux, de visiter la salle Ovale, grande salle de lecture publique, et de venir découvrir gratuitement l’exposition évènement « L’invention de la Renaissance : L’humaniste, le prince et l’artiste ».

De la salle des Colonnes à la galerie Mazarin, en passant par le salon Louis XV et la salle Ovale, le parcours proposé traverse les espaces classés parmi les plus somptueux du site Richelieu, récemment réouvert au public après douze ans de travaux.

En compagnie des conservateurs et chargés des collections des départements de la BnF, les visiteurs peuvent admirer des œuvres remarquables issues de collections constituées au cours des siècles par des grandes figures de l’histoire de France : le trône de Dagobert, l’échiquier de Charlemagne, les médailles en or commandées par Louis XIV, les décors peints par Boucher et Natoire, et bien d’autres trésors encore…

La salle Ovale se joint également à l’événement : les visiteurs peuvent y déambuler librement et consulter des ouvrages de la plus grande collection de bandes dessinées de France.

Cette soirée sera aussi l’occasion de venir découvrir gratuitement l’exposition « L’invention de la Renaissance : L’humaniste, le prince et l’artiste », proposant un parcours à travers plus de 240 œuvres, manuscrits, livres imprimés, estampes, dessins, sculptures, objets d’art, monnaies… Véritable plongeon entre le XIVe et le XVIe siècle dans l’univers des humanistes de la Renaissance.

Entrée libre dans la limite des places disponibles – à partir de 18h30 – dernière entrée : 23h

Accès par le jardin Vivienne – 5, rue Vivienne 75002 Paris

Plus d’informations : www.bnf.fr

Quartier Vivienne Île-de-France

© Guillaume Murat / BnF