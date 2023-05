Une nuit au Musée Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay Paris Catégories d’Évènement: île de France

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit Réservation obligatoire sur place 30 minutes avant le début de chaque séance dans la limite des places disponibles. A l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2023, le Musée Cognacq-Jay vous propose de découvrir ses collections en nocturne et de vous immerger dans l’univers sonore et visuel du XVIIIe siècle grâce à la performance d’Anne Perbal intitulée Le Chignon. Immersion dans l’univers du XVIIIe siècle Au cours du spectacle d’Anne Perbal, un chignon “à la Marie-Antoinette” est élaboré sous les yeux du public. Une fois coiffée et habillée d’une robe à paniers, la chorégraphe réalise une performance dansée au son de la voix d’une soprano a capella. Une plongée dans le XVIIIe siècle avec ses illustres compositeurs : Grétry, Haydn, Rameau, ou encore Gluck. Des chants composés par Marie-Antoinette elle-même seront également donnés.

Chorégraphie : Anne Perbal Chant : Daphne Corregan Coiffure : Deborah Schaller Pour parachever ce programme, des points-parole animés par une conférencière ainsi que des ateliers de dessin en famille émailleront le parcours de visite destinés à vous faire découvrir de manière ludique le goût du XVIIIe siècle. Gratuit sur inscription obligatoire sur place 30 minutes avant le début de chaque séance dans la limite des places disponibles. SPECTACLE : Durée : 40 minutes Deux séances à 19h30 puis 21h.

ATELIERS : Durée : 45 minutes Deux séances à 18h puis 19h. Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay conserve la collection léguée à la Ville de Paris par Ernest Cognacq (1839-1928), fondateur des Grands magasins de la Samaritaine. Composée d’art décoratif, mobilier, sculptures, peintures et miniatures, cette dernière comprend des chefs-d’œuvre de Boucher, Fragonard, Tiepolo ou encore Canaletto. Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris Contact : https://www.museecognacqjay.paris.fr/le-musee/ne-pas-manquer/nuit-europeenne-des-musees-2023 0140270721 https://www.facebook.com/museecognacqjay https://www.facebook.com/museecognacqjay https://www.museecognacqjay.paris.fr/le-musee/ne-pas-manquer/nuit-europeenne-des-musees-2023

