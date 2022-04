Une nuit au musée à la Maison de la pierre Saint-Maximin Saint-Maximin Catégories d’évènement: Oise

Saint-Maximin

Une nuit au musée à la Maison de la pierre Saint-Maximin, 14 mai 2022, Saint-Maximin. Une nuit au musée à la Maison de la pierre Saint-Maximin

2022-05-14 – 2022-05-14

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin Profitez de la Nuit des musées afin de découvrir gratuitement une partie des activités de la Maison de la pierre ! Visite de la carrière souterraine, chasse au trésor, initiation à la sculpture sur pierre et casse-croûte du carrier vous permettront de vivre une expérience du musée à la fois conviviale et ludique. Samedi 14 mai 2022 de 19h à 23h

19h : visite guidée de la carrière souterraine

20h : casse-croûte du carrier

21h : chasse au trésor dans la carrière souterraine

bienvenue@maisondelapierre-oise.fr +33 3 44 61 18 85 http://maisondelapierre-oise.fr/

Saint-Maximin

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

