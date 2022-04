Une nuit au château de Raudondvaris Raudondvaris Castle, 14 mai 2022, Raudondvaris.

Raudondvaris Castle, le samedi 14 mai à 17:00

« Une nuit au château de Raudondvaris » aura lieu le 14 mars de 17 h 00 à 0 h 00. Les visiteurs seront invités à voyager dans le temps pour découvrir l’histoire et la culture liées depuis des centaines d’années à ce monument de l’architecture Renaissance lituanienne. Le parcours présentera la légende de l’amour éternel entre le roi de Pologne et grand-duc de Lituanie Sigismond II Auguste et son épouse la reine Barbara Radziwiłł et permettra d’en savoir plus sur les nobles qui vécurent au château de longues années durant. Des leçons, des danses en compagnie de dames de la Renaissance et bien d’autres activités vous attendent. **Programme de l’événement :** 17 h 00 – 20 h 00 : Le château de Raudondvaris à la lumière des siècles (visites guidées) 17 h 00 – 0 h 00 : La renaissance du manoir de Raudondvaris (présentation visuelle de la rénovation du manoir sur un écran LED dans un parc) 19 h 00 – 21 h 00 : Atelier « Trésor balte » 21 h 00 – 0 h 00 : Vie nocturne culturelle au château de Raudondvaris : 21 h 00 – 21 h 35 : Rencontre avec une dame de la Renaissance 22 h 00 – 22 h 35 : La légende de l’amour éternel entre Sigismond II Auguste et Barbara Radziwiłł 23 h 00 – 23 h 35 : Rendez-vous avec les fantômes du château

Inscription à raudondvariodvaras@gmail.com

Une invitation au voyage dans le temps pour découvrir l’histoire et la culture liées depuis des centaines d’années à ce monument de l’architecture Renaissance lituanienne.

Raudondvaris Castle 1 Pilies takas, 54127 Raudondvaris Kauno rajono savivaldybė



