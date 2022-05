UNE NUIT À MADRID – Les Musicales de Normandie, 11 août 2022, .

UNE NUIT À MADRID – Les Musicales de Normandie

2022-08-11 – 2022-08-11

Les Ombres :

Sylvain SARTRE, flûte traversière

Romaric MARTIN, guitare

Théotime LANGLOIS DE SWARTE, violon

Roxana RASTEGAR, violon

Géraldine ROUX, alto

Hanna SALZENSTEIN, violoncelle

BOCCHERINI / DE FOSSA / AGUADO

Les Ombres rendent hommage à un compositeur libre, insatiable voyageur et inventeur du quatuor à cordes : Luigi Boccherini. Celui-ci est convié en 1786 à Madrid pour l’organisation de tertulias, ces soirées musicales et littéraires rassemblant des hommes de lettres et des artistes. À l’image de ces soirées madrilènes, seront réunis deux quintettes avec flûte opus 19 composés en 1774 et le fameux quintette avec guitare appelé Fandango. En miroir, un fandango pour guitare composé par le virtuose Dionisio Aguado et une transcription des Folies d’Espagne par De Fossa. Sur instruments d’époque, le bel ensemble Les Ombres et l’excellent Théotime Langlois de Swarte apporteront avec complicité une couleur instrumentale unique.

Le 11 aout 2022 à 20h30

Fécamp – Palais Bénédictine

Tarifs Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 12€

Gratuit (- de 18 ans)

Sur réservation

+33 9 53 23 27 58

