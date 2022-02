Une Nuit à l’opéra – Orchestre Dijon Bourgogne Châtillon-sur-Seine, 18 mars 2022, Châtillon-sur-Seine.

Une Nuit à l’opéra – Orchestre Dijon Bourgogne Châtillon-sur-Seine

2022-03-18 – 2022-03-18

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

4 EUR Une Nuit à l’Opéra vous offre les plus beaux airs de Traviata, la Bohême,

Tosca, du Barbier de Séville, de l’Élixir d’amour, des Contes d’Hoffmann, d’Orphée aux Enfers, bref un florilège de Verdi, Puccini, Offenbach, Donizetti …

Il y est beaucoup question d’amour, mais avec une soprano et un ténor, il fallait s’y attendre ! C’est tour à tour émouvant, virevoltant, poignant, hilarant… Autour de ces personnages emblématiques gravitent quelques insectes, notamment Jupiter déguisé en mouche et un bourdon bourdonnant musicalement. Un bestiaire lyrique d’exception.

Avec :

Laetitia Krikorian (soprano)

Nicolas Rether (ténor)

Dix musiciens de l’Orchestre Dijon Bourgogne

Durée : 1h15

Tout public à partir de 6 ans

Passe sanitaire demandé

Gratuit pour les – de 18 ans

Spectacle accueilli dans le cadre de la saison départementale “Arts & Scènes”, la saison 100 % Côte-d’Or.

resa.tgb@wanadoo.fr +33 3 80 91 39 51

Châtillon-sur-Seine

