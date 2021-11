Loos Espace Socioculturel des Acacias Loos, Nord Une nuit à l’école des sorciers Espace Socioculturel des Acacias Loos Catégories d’évènement: Loos

Espace Socioculturel des Acacias, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Cette année, le collège de Poudlard a utilisé un Portoloin bien particulier afin d’être présent une seule journée à l’Espace Socioculturel des Acacias afin d’organiser le grand tournoi des sorciers. Au programme : duels de baguettes, Quidditch, potions, découverte des secrets de Poudlard et plein d’autres surprises. Petits et grands, endossez vos plus belles capes et venez participer à cet évenement magique ! A partir de 7 ans / Sur inscription

Sur inscription nombre limité de places disponibles

Une nuit à l'école des sorciers
Espace Socioculturel des Acacias
1 bis rue Louis Pasteur
Loos
Nord

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T19:00:00

