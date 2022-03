Une nuit à la Petite Écurie Petite Ecurie du château de Versailles, 14 mai 2022, Versailles.

Petite Ecurie du château de Versailles, le samedi 14 mai à 18:00

Pour cette soirée exceptionnelle, les portes de la Petite Écurie, autrefois réservée aux chevaux de trait et aux carrosses, sont grandes ouvertes, dévoilant aux visiteurs les lieux dans un format inédit : la galerie des sculptures et des moulages présentant les collections du château de Versailles et du musée du Louvre, les ateliers du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Versailles et la Maréchalerie, centre d’art contemporain. Du 14 mai au 14 juillet, le lieu accueille la Biennale d’Architecture et de paysage organisée par la région Ile-de-France.

Entrée libre

Petite Ecurie du château de Versailles Avenue de Rockfeller 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00