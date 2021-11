Gif-sur-Yvette CentraleSupélec campus de Gif Essonne, Gif-sur-Yvette Une nouvelle édition de TRACS, tournoi corroganisé par l’association étudiante ViaRézo et la DGSE CentraleSupélec campus de Gif Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Samedi 4 décembre, sur le campus de Paris-Saclay, ViaRézo, l’Association des Réseaux de CentraleSupélec co-organise, avec la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), la 3ème édition d’une compétition autour de la datascience, de la cryptographie et de la cybersécurité. Ce Tournoi de Renseignement et d’Analyse de CentraleSupélec (TRACS) avait attiré, en 2019, plus de 400 étudiants d’une cinquantaine d’écoles différentes ; Cette année, nous attendons plus de 450 personnes et 60 écoles. La journée se déroulera comme suit : • 8h30 : Conférence d’ouverture de la compétition en auditorium Michelin Eiffel avec la présence de Romain Soubeyran, directeur de l’école. • 10h à 21h30 : Compétition dans le bâtiment Bouygues. • 14h00 à 17h00 : Salle de presse en terrasse Michelin au cours de laquelle vous est laissée la possibilité de vous faire interviewer. • 22h30 : Conférence de fermeture (pendant laquelle aura lieu la remise des récompenses aux équipes les mieux classées) en auditorium Michelin.

CentraleSupélec campus de Gif 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

