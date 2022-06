Une nouvelle conception urbaine – 1870-1918 : les Journées Européennes du Patrimoine

Une nouvelle conception urbaine – 1870-1918 : les Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, . Une nouvelle conception urbaine – 1870-1918 : les Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-17 Partez à la découverte de ses maisons architecturales de caractère et découvrez la conception d’un urbanisme innovant de 1870 à 1918. Cette ville-jardin démontre aujourd’hui tout un art de vivre dans ce quartier résidentiel aéré et construit par des architectes-ingénieurs. Visite assurée en français – places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet : https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html Partez à la découverte de ses maisons architecturales de caractère et découvrez la conception d’un urbanisme innovant de 1870 à 1918 Partez à la découverte de ses maisons architecturales de caractère et découvrez la conception d’un urbanisme innovant de 1870 à 1918. Cette ville-jardin démontre aujourd’hui tout un art de vivre dans ce quartier résidentiel aéré et construit par des architectes-ingénieurs. Visite assurée en français – places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet : https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville