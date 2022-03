Une nocturne avec les insectes à la lampe torche ! La Cité des Insectes, 14 mai 2022, Nedde.

Une nocturne avec les insectes à la lampe torche !

La Cité des Insectes, le samedi 14 mai à 19:00

La Cité des Insectes vous propose une nocturne à la lampe torche pour découvrir les collections, les vivariums et l’exposition temporaire « Vers un monde nouveau ! ». N’ayez pas peur, les animaux empaillés du Cabinet des Curiosités ne vont pas se réveiller, enfin on espère ! Les milliers d’insectes des collections vont bien sagement rester dans leurs vitrines ! On espère ! Et la manipulation d’insectes vivants va parfaitement bien se passer ! Quant à la dégustation d’insectes vous serez agréablement surpris bien sûr ! Le Snack-bar “Le Tilleul” est à votre disposition sur place pour vous restaurer ou vous pouvez venir avec votre pique-nique. Si vous avez une lampe frontale prenez là pour la visite du musée. 19h-20h30 : Découverte jardins et expo “Vers un monde nouveau” 20h30-21h30 : Dégustation d’insectes et pose pour dîner au snack ou avec votre pique-nique tiré du sac ! 21h30-22h30 : Déambulation à la lampe torche dans le musée et vivarium 22h30 : Finalement manipulation d’insectes !

Exceptionnellement gratuit !

Une nocturne à la lampe torche avec les insectes ! N’ayez pas peur, les animaux du musée ne vont pas se réveiller ! Avec dégustation d’insectes, et manipulation d’insectes vivants !

La Cité des Insectes Chaud, 87120 Nedde Nedde Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00