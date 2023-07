Une mode écoresponsable est-elle possible ? Bibliothèque Forney Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre à deux voix avec Marion Foret et Majdouline Sbaï dans le cadre du Cycle Les Jeudis de l’Actualité des Bibliothèques de Paris

La mode est l’une des

industries les plus polluantes du monde. Entre 2005 et 2019, la consommation

mondiale de vêtements a presque doublé, passant de 74 à 130 milliards

d’articles vendus, selon Oxfam. A mesure que les consciences s’éveillent quant

aux impacts sociaux et environnementaux de la « fast fashion », il apparaît

comme essentiel pour le secteur textile de se réinventer.

Le marché de la seconde

main connaît ces dernières années une croissance exceptionnelle et répond en

partie aux enjeux actuels de réduction de notre empreinte carbone, de reprise

du pouvoir d’achat et de recherche d’authenticité par les consommateurs.

Pourtant ce phénomène qui fait la part belle aux plateformes en ligne comme

Vinted ou Leboncoin a également une face moins reluisante, telle que la hausse

des prix de biens autrefois accessibles aux plus nécessiteux, ou la baisse de

la qualité des dons aux associations solidaires, dénoncée par Emmaüs en

2022.

D’autres acteurs

s’efforcent de développer de nouvelles méthodes de conception et de

fabrication, telles que l’upcycling ou la biofabrication, pour une mode plus

écologique, éthique et circulaire. A l’échelle industrielle, la technologie

permet de développer des solutions innovantes : conception numérique, teinture

bactérienne ou usage de l’intelligence artificielle.

Que peut-on attendre de

ces nouveaux modèles ? Quelles sont leurs limites ? Une chose est sûre : il

faut produire moins et produire mieux. Les consommateurs sont-ils prêts à

s’engager dans cette transition ?

Designer textile de formation, Marion Foret a débuté dans

l’ennoblissement pour la Haute Couture. Elle se dirige ensuite vers le

domaine de la prévision des tendances, où elle acquiert une expertise textile

et développe de nombreux sujets tels que la fashion tech et les matériaux

durables. Elle forme étudiants et professionnels à la connaissance des savoir-faire textiles, des technologies innovantes et aux enjeux de la mode éco-responsable. Elle a notamment enseigné à l’Ecole Duperré.

Majdouline Sbai est sociologue spécialisée en environnement et Présidente du

Fashion Green Hub des Hauts-de-France. Membre du collectif Ethique de

l’étiquette, elle est l’autrice d’Une mode éthique

est-elle possible ? (Ed. Rue de l’Echiquier, 2018) et de Toujours moins cher

mais à quel prix (Flammarion, 2019).

DR broderie point de croix versus impression 3D