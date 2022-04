UNE MICRO-FERME BIO Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Venez découvrir le projet d’un paysan boulanger et sa micro-ferme bio construite en chantiers participatifs sur les principes de la permaculture et agroforesterie pour un projet d’autonomie.

À midi, repas partagé dans le hangar autour d'un poêle à bois – apportez votre pique-nique. Inscription et prise de commande du pain bio avant le 16 avril – bon de commande : naturebrevinois@outlook.fr

Inscription et prise de commande du pain bio avant le 16 avril – bon de commande : naturebrevinois@outlook.fr

