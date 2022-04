Une mère Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce jeudi 24 mars un film De Sylvie Audcoeur : Une mère. Synopsis : Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

