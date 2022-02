Une mémoire d’éléphant… Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Une mémoire d’éléphant… Vichy, 18 mars 2022, Vichy. Une mémoire d’éléphant… Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy

2022-03-18 – 2022-03-18 Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price)

Vichy Allier EUR Marianne et Babette se rencontrent chaque mercredi dans la salle d’attente de leur psy. La première est une bourgeoise psychorigide maniaque en plein divorce, la seconde voit toujours la vie en rose, mais a une mémoire de poisson rouge ! lebackstep@gmail.com +33 9 81 83 02 11 http://www.lebackstep.com/ Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Ville Vichy lieuville Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Une mémoire d’éléphant… Vichy 2022-03-18 was last modified: by Une mémoire d’éléphant… Vichy Vichy 18 mars 2022 Allier vichy

Vichy Allier