Une Mémoire D’Elephant Dans Un Magasin De Porcelaine THEATRE BELLECOUR NICE Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

série illimitée présente : Dans la salle d'attente d'un psy, la rencontre explosive entre deux femmes. L'une n'assume pas ses tocs et l'autre est amnésique. Elles vont se côtoyer, se confronter et vous emporter dans leurs névroses et autres petites folies réjouissantes !

Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 18:05 (2023-03-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL

