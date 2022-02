Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine Marseille 15e Arrondissement, 25 février 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

2022-02-25 – 2022-02-26 Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

16.5 16.5 C’est la rencontre explosive d’une femme délurée à la mémoire de poisson rouge et d’une femme psychorigide dans la salle d’attente de leur psy.



Elles vont se côtoyer, se confronter et vous emporter dans leurs névroses, et autres petites folies réjouissantes !



Une comédie enlevée pleine de quiproquos, ponctuée de tocs et manies que l’on aime reconnaître chez les autres et dissimuler chez soi.



Ecriture : Vincent Delboy

Mise en scène : Noelle V

Avec Christine Versace, Laurianne Aguilera

Une comédie enlevée pleine de quiproquos, ponctuée de tocs et manies que l’on aime reconnaître chez les autres et dissimuler chez soi.

https://www.theatredelagare.com/

C’est la rencontre explosive d’une femme délurée à la mémoire de poisson rouge et d’une femme psychorigide dans la salle d’attente de leur psy.



Elles vont se côtoyer, se confronter et vous emporter dans leurs névroses, et autres petites folies réjouissantes !



Une comédie enlevée pleine de quiproquos, ponctuée de tocs et manies que l’on aime reconnaître chez les autres et dissimuler chez soi.



Ecriture : Vincent Delboy

Mise en scène : Noelle V

Avec Christine Versace, Laurianne Aguilera

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-21 par