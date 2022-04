Une matinée près des lavandes – LT1 Aix-en-Provence, 15 juin 2022, Aix-en-Provence.

Une matinée près des lavandes – LT1 Au départ de l'Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-06-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-20 13:00:00 13:00:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence 13090

Traversée du magnifique plateau de Valensole le long de petites routes serpentant au milieu des immenses champs de lavandin. Nombreux arrêts pour prendre des photos des champs de lavande en fleurs. Arrêt chez un cultivateur-producteur qui vous donnera de nombreuses informations sur la lavandiculture, la distillation et les propriétés de cette fleur emblématique de Provence. Possibilité d’acheter de l’huile essentielle de lavande et de lavandin, du miel, de l’huile d’olive produits artisanalement.



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de tourisme à 9h

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 4h

➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence.

A partir du mois de juin, les champs de lavande sont fleuris en Provence ! Ne manquez pas ces paysages d’exceptions et partez le temps d’une matinée à la découverte du Plateau de Valensole accompagnés par un guide local et passionné !

https://reservation.aixenprovencetourism.com/

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

