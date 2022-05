Une matinée en forêt pleine de surprises !! La Gagnerie Semblançay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Semblançay

Une matinée en forêt pleine de surprises !! La Gagnerie, 5 juin 2022, Semblançay. Une matinée en forêt pleine de surprises !!

La Gagnerie, le dimanche 5 juin à 09:30

A l’issue de cette balade, vous pourrez profiter de ce formidable espace naturel et prendre le temps de pique-niquer. Pour plus d’information sur le programme et les intervenants, merci de nous contacter par email : [[laure.letinois@caue37.fr](mailto:laure.letinois@caue37.fr)](mailto:laure.letinois@caue37.fr)

Sur inscription – Interdit aux animaux domestiques – Prévoir des chaussures adaptées

Et si la forêt était un nouveau jardin climatique du bien-être ? nous vous proposons une promenade à travers la forêt et une mosaïque d’habitats favorisant la biodiversité accompagnés de nos experts La Gagnerie 37360 Semblançay Semblançay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Semblançay Autres Lieu La Gagnerie Adresse 37360 Semblançay Ville Semblançay lieuville La Gagnerie Semblançay Departement Indre-et-Loire

La Gagnerie Semblançay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semblancay/

Une matinée en forêt pleine de surprises !! La Gagnerie 2022-06-05 was last modified: by Une matinée en forêt pleine de surprises !! La Gagnerie La Gagnerie 5 juin 2022 La Gagnerie Semblançay Semblançay

Semblançay Indre-et-Loire