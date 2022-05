Une matinée dédiée à la famille, 21 mai 2022, .

Une matinée dédiée à la famille

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 12:00:00

Ateliers découverte : jeu des couleurs, dans un espace aménagé, partager une expérience autour de la peinture et des couleurs avec Stéphane Dupain, peintre et décoratrice, Portage et Compagnie , atelier d’échanges et de pratiques pour découvrir toutes les dimensions d’un portage respectueux de l’enfant et du porteur avec Murielle Mejassol et Fanny Braga Hucteau, monitrice de l’association Portage et Cie, une animation musicale : L’Arbre de vie , Barbara Mandin Blanc, artisane plasticienne, présentera une histoire cousue avec chansons, jeux de doigts et petits instruments. nLes professionnelles de la halte-garderie Les Bootchoos informeront sur la nouvelle structure multi-accueils qui ouvrira en septembre. nUn espace jeux pour petits et grands sera également installé. nL’ensemble des ces activités sont gratuites. nIl est nécessaire de s’inscrire aux ateliers, auprès du centre socioculturel.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par