Une matinée aux Jardins Harfleur, 25 juillet 2021, Harfleur.

Une matinée aux Jardins 2021-07-25 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-25

Harfleur Seine-Maritime Harfleur

Animation découverte en famille des Jardins familiaux d’Harfleur.

Venez prendre un bon bol d’air dans un lieu en dehors du temps, entre bois et ruisseau, à l’emplacement des dépendances et jardins de l’ancien château du Colmoulins. Cet endroit abrite aujourd’hui l’association des Jardins familiaux et ses 65 parcelles cultivées par ses membres. C’est à sa découverte que nous vous invitons.

Dès 8 ans – Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

Information / réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge)

Port du masque obligatoire – distanciation physique – respect des gestes barrières.

Animation découverte en famille des Jardins familiaux d’Harfleur.

Venez prendre un bon bol d’air dans un lieu en dehors du temps, entre bois et ruisseau, à l’emplacement des dépendances et jardins de l’ancien château du Colmoulins. Cet endroit…

+33 2 35 13 30 09 http://www.harfleur.fr/agenda_des_animations.html

Animation découverte en famille des Jardins familiaux d’Harfleur.

Venez prendre un bon bol d’air dans un lieu en dehors du temps, entre bois et ruisseau, à l’emplacement des dépendances et jardins de l’ancien château du Colmoulins. Cet endroit abrite aujourd’hui l’association des Jardins familiaux et ses 65 parcelles cultivées par ses membres. C’est à sa découverte que nous vous invitons.

Dès 8 ans – Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

Information / réservation au 02 35 13 30 09 (La Forge)

Port du masque obligatoire – distanciation physique – respect des gestes barrières.

dernière mise à jour : 2021-04-21 par