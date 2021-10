UNE MATINÉE À LA FERME – VISITE D’UN ÉLEVAGE OVIN Courgenard, 29 octobre 2021, Courgenard.

2021-10-29 – 2021-10-29

Cet été, vous avez aimé partager le quotidien des agriculteurs du Perche Emeraude le temps d’un après-midi.

Nous vous proposons cette fois de venir découvrir un élevage d’agneaux lors d’une matinée.

Rendez-vous le vendredi 29 octobre à 10h30 à la ferme de la Hérissonnière à Courgenard.

Prévoyez une tenue adaptée et venez à la rencontre de Marion et ses agneaux.

La visite est limitée à 15 personnes possédant le pass sanitaire. Le tarif est de 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservez vos places au 02 43 71 21 21 ou directement sur notre site internet, rubrique “Réservez nos activités” : https://www.tourisme-lafertebernard.fr/

Si le nombre de participants est insuffisant ou si la météo n’est pas favorable, la visite est susceptible d’être annulée.

