Une matinée à Betatia Barcus, 21 mai 2022, Barcus.

Une matinée à Betatia Barcus

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21

Barcus Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la fête de la Nature, nous vous proposons une sortie pour découvrir la flore et les départs de sentier du bois Betatia au dessus du bourg de Barcus (entre la place du fronton et Ahargo). RDV 9h chez Blanche au centre du village : départ collectif à pied vers Betatia pour une visite commentée avec un agent de l’ONF travaillant sur le secteur de Barcus. Prévoir de l’eau, une tenue de sport et de bonnes chaussures ! A midi, pique-nique partagé !

+33 6 33 79 97 25

Barkoxe bizi

Barcus

