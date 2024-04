Une mare pleine de surprises ! Fête de la Nature Montfort-sur-Meu, samedi 25 mai 2024.

Une mare pleine de surprises ! Fête de la Nature Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu fête la nature le 25 mai au parc municipal ! Durant cette journée festive et de rencontre, vous aurez l’occasion de découvrir la nature de la ville autrement et de vous sensibiliser à sa préservation.

De 14h à 18h, en compagnie de l’association Eaux, partez à Découverte de la faune et flore de la mare du Parc Municipal, conseils à la création et à l’entretien d’une mare, pêche, documentation et jeux autour de la biodiversité.

Public En famille.

Gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Une mare pleine de surprises ! Fête de la Nature Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Lac de Trémelin