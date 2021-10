UNE MARCHE POUR OCTOBRE ROSE Cattenom, 17 octobre 2021, Cattenom.

UNE MARCHE POUR OCTOBRE ROSE 2021-10-17 08:30:00 08:30:00 – 2021-10-17 10:30:00 10:30:00 route du Luxembourg Gymnase municipal

Cattenom 57570 Cattenom

5 EUR

Pour lutter contre le cancer du sein, une marche est organisée avec 2 parcours possibles : un de 8,5 km et un de 10,5 km. 2 ravitaillements sont prévus sur le parcours et les marcheuses et marcheurs seront accompagnés par le groupe de percussions et danses africaines Awoossi et par un quatuor de saxophone. Les bénéfices seront reversés à l’association Les dames de Coeur et chacun peut déposer ses vêtements ou tissus pour l’association “Les petits bonnets de l’espoir”. La barac à Fred se charge de rassasier tous les marcheurs à l’arrivée.

marieagneslahaye@hotmail.com +33 6 88 87 16 83

Ville de Cattenom

dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS