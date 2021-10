Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Une marche pour Elle & Lui Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Une marche pour Elle & Lui Bagnères-de-Bigorre, 7 novembre 2021, Bagnères-de-Bigorre. Une marche pour Elle & Lui Rendez-vous devant la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2021-11-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-07 Rendez-vous devant la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Direction la Vierge du Bédat.

Participation libre.

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer su sein et de la prostate.

Un échauffement en musique vous sera offert par notre partenaire Happy Form ! Shopping Bagnères vous invite à une marche pour Elle & Lui https://www.facebook.com/ShoppingBagneres Direction la Vierge du Bédat.

Participation libre.

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer su sein et de la prostate.

Un échauffement en musique vous sera offert par notre partenaire Happy Form ! Rendez-vous devant la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Rendez-vous devant la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Rendez-vous devant la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre