Calvados Marche ou course au Bois du Breuil dans le cadre d’Octobre rose

Circuit pédestre de 5 km.

