Les 12 sonates pour mandoline et basse de Gabriele Leone, dédiées au baron de Bagge, constituent un des sommets de la littérature du XVIIIe siècle pour mandoline. Leone, napolitain d’origine, fit une brillante carrière en France, comme compositeur et virtuose de la mandoline, où il se fit notamment remarquer dans les fameux «Concerts Spirituels» parisiens.



Il est, en outre, l’auteur de la méthode la plus complète pour mandoline en son temps. Le virulent procès, tenu à Londres en 1764, qui l’oppose au célèbre violoniste Giardini est resté célèbre et témoigne du tempérament de feu de Gabriele Leone, que l’on retrouve dans certains mouvements de ses sonates. L’apport et l’histoire de ce grand maître de la mandoline à l’époque révolutionnaire seront contés. Style musical, âge d’or du style italien en France, intrigues… musique et politique ont rarement été aussi proches.



Dans le cadre de la réouverture au public du Mémorial de la Marseillaise



Sonates pour mandoline et basse de Gabriele Leone (1735-1790) ; lectures et commentaires



Avec : les élèves de la classe de mandoline du Conservatoire de Marseille, accompagnés de Maud NEGREL (guitare), Raphaël GILLET (mandoloncelle) & Frédéric ISOLETTA (musicologue)

