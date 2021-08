Quimperlé Hôtel de Ville de Quimperlé Finistère, Quimperlé Une maison commune, une collection municipale. Hôtel de Ville de Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

**Une maison commune, une collection municipale.** L’actuel Hôtel de Ville était à l’origine une demeure de Joseph-Gabriel Mauduit. En 1944, elle devient la Mairie de Quimperlé. Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion d’en découvrir l’histoire et de mieux connaître la collection d’oeuvres d’art qu’elle présente.

Gratuité pour tous.

